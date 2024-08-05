Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:27, 5 августа 2024Мир

В Великобритании атаковали второй отель с мигрантами

The Guardian: в Великобритании атаковали второй отель с мигрантами

Фото: Belinda Jiao / Reuters

В Великобритании атаковали второй отель, где размещены мигранты, которые запросили убежище. Об этом сообщаетThe Guardian.

В полиции заявили, что вокруг гостиницы Holiday Inn в Тамуэрт большая группа лиц бросает предметы, бьет окна, устраивает поджоги и нападает на правоохранителей. Один офицер получил ранения.

До этого ультраправые в британском Ротереме ворвались в отель Holiday Inn и попытались его поджечь.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате происшествия не стало трех детей. На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Британии начались погромы и протесты против наплыва мигрантов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы справедливость была». Поклонская выступила за права женщин в России

      В Великобритании атаковали второй отель с мигрантами

      В США предупредили об угрозе национальной безопасности

      На Украине сообщили о взрывах в Харькове и пригородах

      Названо место базирования переданных Украине истребителей F-16

      Американка расправилась с беременной женщиной ради ее нерожденного ребенка

      Названы самые эффективные методы борьбы со страхом близости

      Жители российских регионов увидели северное сияние

      Отставной полковник Квачков ушел в паломничество до решения суда

      В США рассказали о разногласиях по Украине внутри Демократической партии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше