Биолог высказалась о болезни режиссера Дэвида Линча

Биолог Баранова: ХОБЛ, которой страдает Дэвид Линч, ускоряет старение организма

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которой страдает американский режиссер Дэвид Линч, ускоряет старение организма, заявила доктор биологических наук, профессор Анча Баранова. О диагнозе известного кинематографиста она высказалась в Telegram-канале.

Биолог отметила, что Дэвид Линч «романтично» назвал свой диагноз эмфиземой, что подразумевает разрушение мелких воздушных полостей — альвеол — легкого, которыми заканчиваются бронхи. По ее словам, это заболевание «не только ограничивает основную функцию легких — дыхание, но и каким-то загадочным образом вызывает ускоренное старение всего организма и кахексию».

Баранова подчеркнула, что люди, особенно пожилые, у которых диагностирован ХОБЛ, быстро «сгорают» из-за патологического ускорения метаболизма.

Ранее сообщалось, что Дэвид Линч в интервью рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких. По словам кинематографиста, причиной болезни стало постоянное курение. Линч отметил, что из-за хронического недуга он боится выходить из дома, опасаясь подхватить простуду или другую болезнь.

