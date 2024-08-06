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14:32, 6 августа 2024Забота о себе

Биолог высказалась о болезни режиссера Дэвида Линча

Биолог Баранова: ХОБЛ, которой страдает Дэвид Линч, ускоряет старение организма

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которой страдает американский режиссер Дэвид Линч, ускоряет старение организма, заявила доктор биологических наук, профессор Анча Баранова. О диагнозе известного кинематографиста она высказалась в Telegram-канале.

Биолог отметила, что Дэвид Линч «романтично» назвал свой диагноз эмфиземой, что подразумевает разрушение мелких воздушных полостей — альвеол — легкого, которыми заканчиваются бронхи. По ее словам, это заболевание «не только ограничивает основную функцию легких — дыхание, но и каким-то загадочным образом вызывает ускоренное старение всего организма и кахексию».

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Баранова подчеркнула, что люди, особенно пожилые, у которых диагностирован ХОБЛ, быстро «сгорают» из-за патологического ускорения метаболизма.

Ранее сообщалось, что Дэвид Линч в интервью рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких. По словам кинематографиста, причиной болезни стало постоянное курение. Линч отметил, что из-за хронического недуга он боится выходить из дома, опасаясь подхватить простуду или другую болезнь.

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      Наталья Обрядина
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