Дэвид Линч рассказал о болезни легких

Режиссер Дэвид Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких

Американский режиссер Дэвид Линч сообщил о том, что у него диагностировали эмфизему легких. Об этом он рассказал журналу Sight & Sound.

По его словам, причиной болезни стало постоянное курение. Режиссер отметил, что из-за эмфиземы он боится выходить из дома, опасаясь подхватить простуду или другую болезнь. Он добавил, что над следующим фильмом ему, скорее всего, придется работать дистанционно.

«Курение было чем-то, что я особенно любил, но, в конце концов, оно меня погубило. Для меня это было частью художественной жизни. Мне пришлось бросить это дело», — сказал Линч.

Ранее Дэвид Линч сообщил, что из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить на улицу. По его словам, отныне он «прикован к дому».