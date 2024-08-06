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20:42, 6 августа 2024Ценности

Девушки решили избавиться от прыщей на лице с помощью ожогов

NYP: девушки решили избавиться от прыщей на лице с помощью солнечных ожогов

Кадр: @livingfor_jesuss / TikTok

Девушки нашли способ избавиться от акне и запустили новый опасный тренд. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Девушки решили массово избавиться от прыщей на лице с помощью ожогов, полученных во время загара. По словам последовательниц тенденции, они пытаются выжигать воспаления и неровности на коже ультрафиолетовыми лучами солнца. Ролики, в которых блогерши демонстрируют данный способ, набирают сотни тысяч просмотров в TikTok.

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Однако врачи напомнили об опасности долгого нахождения под солнцем без защиты. Помимо того что при долгом нахождении на улице днем существует риск получить ожоги, чрезмерный загар повышает риск развития рака кожи. «Лучший способ защитить себя от ультрафиолетовых лучей — это закрыться», — уточнила дерматолог Дженнифер Стайн.

В апреле россиянкам дали советы по грамотному ежедневному уходу за кожей лица. Процедуры очищения, питания, омоложения и увлажнения нужно ежедневно проводить в период с 20:00 до 23:00, чтобы была максимальная польза для кожи.

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      Карина Черных
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