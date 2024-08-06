Еще один мирный россиянин погиб при атаке дрона ВСУ

Врио курского губернатора Смирнов сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ

Еще один мирный житель погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Нападение беспилотника, по его словам, произошло в селе Комаровка Кореневского района.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал чиновник. Других подробностей он не привел.

В этот же день дрон ВСУ атаковал микроавтобус с водителем недалеко от села Нехаевка Рыльского района. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Помимо того, 6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.