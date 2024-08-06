Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 6 августа 2024Россия

Еще один мирный россиянин погиб при атаке дрона ВСУ

Врио курского губернатора Смирнов сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Еще один мирный житель погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Нападение беспилотника, по его словам, произошло в селе Комаровка Кореневского района.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал чиновник. Других подробностей он не привел.

В этот же день дрон ВСУ атаковал микроавтобус с водителем недалеко от села Нехаевка Рыльского района. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Помимо того, 6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      Москвич выстрелил себе в ногу из-за угрызений совести

      В оборонно-промышленном комплексе России выявили 88 взяточников

      В России хотят арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова на десятки миллионов рублей. У него есть роскошный автопарк

      Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

      В Великобритании отложили ремонт дороги за миллионы фунтов из-за гнезда грызунов

      У популярного российского блогера диагностировали тяжелое заболевание

      Эксперт указал на неприемлемость условий Зеленского по переговорам

      Политолог назвал популизмом слова Трампа об организации переговоров России и Украины

      Чемпиона UFC обвинили в изнасиловании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше