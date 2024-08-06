Украинский беспилотник ударил по микроавтобусу с россиянином за рулем

Смирнов: коптер ВСУ атаковал микроавтобус недалеко от курского села Нехаевка

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с водителем недалеко от села Нехаевка Рыльского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его данным, в результате мужчина, находившийся за рулем, получил несовместимые с жизнью травмы. «Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал Смирнов.

Ранее он сообщил, что при обстреле Курской области со стороны ВСУ пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Также врачам не удалось спасти раненую жительницу города Суджа.

Утром во вторник, 6 августа, ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Этому предшествовал обстрел города Суджа при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе. В результате диверсантов отбросили от границы в Шосткинский район Сумской области, где они разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках. Там их атаковали российская артиллерия и авиация. По неофициальным данным, уничтожены минимум 20 украинских бойцов, еще 50 ранены.