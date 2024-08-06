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15:35, 6 августа 2024Россия

Украинский беспилотник ударил по микроавтобусу с россиянином за рулем

Смирнов: коптер ВСУ атаковал микроавтобус недалеко от курского села Нехаевка

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с водителем недалеко от села Нехаевка Рыльского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его данным, в результате мужчина, находившийся за рулем, получил несовместимые с жизнью травмы. «Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал Смирнов.

Ранее он сообщил, что при обстреле Курской области со стороны ВСУ пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Также врачам не удалось спасти раненую жительницу города Суджа.

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Утром во вторник, 6 августа, ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Этому предшествовал обстрел города Суджа при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе. В результате диверсантов отбросили от границы в Шосткинский район Сумской области, где они разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках. Там их атаковали российская артиллерия и авиация. По неофициальным данным, уничтожены минимум 20 украинских бойцов, еще 50 ранены.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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