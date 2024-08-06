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17:22, 6 августа 2024Россия

К месту ведения боев с ВСУ на границе с Россией направили резервные войска

Минобороны: к месту боестолкновения с ВСУ около Курской области направили резерв

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

К месту ведения боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе с Курской областью направили резервные войска. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что оперативно-тактическая и штурмовая авиация ударила по живой силе и технике ВСУ. Сейчас по бронетехнике ВСУ применяют армейскую авиацию.

«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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На данный момент, подчеркнули в пресс-службе министерства, бои продолжаются.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум два десятка украинских бойцов были ликвидированы при попытке прорыва.

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      Никита Абрамов
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