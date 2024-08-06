МИД Молдавии отреагировал на высылку Россией сотрудника посольства

МИД Молдавии выразил сожаление о высылке Россией сотрудника посольства

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии выразило сожаление о высылке Россией сотрудника московского посольства. Об этом дипломатическое ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Молдавский дипломат был проинформирован о объявлении члена Посольства Республики Молдова в Москве персоной нон-грата на территории Российской Федерации, и он должен вернуться в нашу страну. МИД выражает сожаление по поводу этого решения», — указано в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на действия Кишинева. Временный поверенный в делах Молдавии в России Александр Кетрару был вызван в МИД. Ему был заявлен решительный протест в связи с «продолжающимися недружественными по отношению к России шагами» официального Кишинева.

