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17:30, 6 августа 2024Бывший СССР

МИД Молдавии отреагировал на высылку Россией сотрудника посольства

МИД Молдавии выразил сожаление о высылке Россией сотрудника посольства

Фото: Wikimedia

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии выразило сожаление о высылке Россией сотрудника московского посольства. Об этом дипломатическое ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Молдавский дипломат был проинформирован о объявлении члена Посольства Республики Молдова в Москве персоной нон-грата на территории Российской Федерации, и он должен вернуться в нашу страну. МИД выражает сожаление по поводу этого решения», — указано в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на действия Кишинева. Временный поверенный в делах Молдавии в России Александр Кетрару был вызван в МИД. Ему был заявлен решительный протест в связи с «продолжающимися недружественными по отношению к России шагами» официального Кишинева.

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      Валентин Карант
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