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16:49, 6 августа 2024Бывший СССР

Россия решила выслать сотрудника посольства Молдавии

МИД России: Москва в ответ Кишиневу высылает сотрудника посольства Молдавии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на действия Кишинева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

«Кетрару (Александру, временному поверенному в делах Молдавии в России, — прим. «Ленты.ру») вручена нота Министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить "persona non grata" сотрудника Посольства России в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника Посольства Молдавии в России», — говорится в тексте заявления.

Кроме того в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Кетрару был вызван в Министерство иностранных дел. Ему был заявлен решительный протест в связи с «продолжающимися недружественными по отношению к России шагами» официального Кишинева.

1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики в связи с обысками в молдавском парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. После этого он сообщил, что из-за подозрений в участии в деле о шпионаже страну обязали покинуть помощника военного атташе российского посольства в Молдавии.

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      Александр Курбатов
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