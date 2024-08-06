Молдаванин на спор переплыл Днестр и получил запрет посещать Украину

Гражданин Молдавии получил запрет на посещение Украины, переплыв на спор Днестр

Гражданин Молдавии переплыл на спор реку Днестр и получил запрет посещать территорию Украины на пять лет. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

«Мужчина побился об заклад, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно рекой пролегала граница между Молдавией и Украиной», — указано в сообщении пограничного ведомства.

Отмечается, что на противоположном берегу мужчину задержали пограничники и вернули в Молдавию с запретом в течение следующих пяти лет посещать Украину.

Ранее Национальная полиция Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся на фургонах под видом замороженного мяса выехать из страны в Молдавию. Отмечается, что стоимость услуги по вывозу граждан призывного возраста из страны составляла от шести до восьми тысяч долларов.