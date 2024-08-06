На Украине задержали пытавшихся выехать из страны под видом мяса уклонистов

НП Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать из страны под видом мяса

Национальная полиция (НП) Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся на фургонах под видом замороженного мяса выехать из страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Под прикрытием предпринимательской деятельности они [водители] спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Республику Молдавия», — говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость услуги по вывозу граждан призывного возраста из страны составляла от шести до восьми тысяч долларов.

Ранее стало известно, что украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, это связано с опасениями понижения мобилизационного возраста до 18 лет.

