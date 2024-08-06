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15:25, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали пытавшихся выехать из страны под видом мяса уклонистов

НП Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать из страны под видом мяса

Фото: Telegram-канал «Национальная полиция Украины»

Национальная полиция (НП) Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся на фургонах под видом замороженного мяса выехать из страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Под прикрытием предпринимательской деятельности они [водители] спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Республику Молдавия», — говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость услуги по вывозу граждан призывного возраста из страны составляла от шести до восьми тысяч долларов.

Ранее стало известно, что украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, это связано с опасениями понижения мобилизационного возраста до 18 лет.

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      Глеб Палехов
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