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16:58, 6 августа 2024Мир

Политолог назвал популизмом слова Трампа об организации переговоров России и Украины

Политолог Мартынов: слова Трампа о переговорах России и Украины — популизм
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Megan Varner / Reuters

Слова кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа о намерении организовать переговоры России и Украины являются популизмом. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Известиями».

«Вероятность победы и того, что он затеет такие переговоры, очень невелика. Конечно, это популизм», — заявил политолог, добавив, что Трампу «никто не позволит заниматься переговорами "в самоволку"».

Мартынов добавил, что для начала бывшему лидеру «надо остаться в живых, затем победить в острой борьбе» с вице-президентом США Камалой Харрис на предстоящих выборах. По словам политолога, Харрис пользуется существенной поддержкой Демократической партии и не имеет ярко выраженных неудач в политической карьере, в отличие от Трампа.

Мартынов добавил, что в случае лидерства Трампа его могут лишить жизни. По мнению эксперта, бывший президент попытается «выторговать себе максимально выгодные условия для дальнейшего существования».

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах он свяжется с президентами России и Украины, чтобы добиться завершения конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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