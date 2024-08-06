Политолог Карасев: поставки F-16 Украине не повлияют на ход боевых действий

Поставки Украине истребителей F-16 не изменят хода боевых действий. Об этом заявил член координационного совета при Офисе президента России по интеграции новых субъектов, политолог Владимир Карасев изданию «Абзац».

«Никаких изменений на фронте не произойдёт. F-16 просто даст украинской армии на начальном этапе убивать мирное население — детей, женщин, стариков, что они успешно делают последние годы», — отметил политолог.

По его словам, на данный момент Киев может рассчитывать на десять самолетов, которые не будут модернизированы до уровня стран НАТО и которые будут сбиты в воздухе или сожжены.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что американские истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО).