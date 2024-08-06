Президент Палестины призвал передать сектор Газа под управление законных властей

Аббас: сектор Газа нужно передать под управление законных палестинских властей

Сектор Газа нужно передать под управление законных палестинских властей. К этому призвал президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает РИА Новости.

«Управление Газой должно осуществляться под эгидой Организации освобождения Палестины и законного палестинского правительства», — сказал он.

Аббас также выступил против планов Израиля, которые предусматривают лишь временные решения.

Ранее ООН уволила девять сотрудников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), главного агентства ООН по оказанию помощи в секторе Газа, из-за подозрений в их причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.