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15:52, 6 августа 2024Мир

Раскрыта просьба Ирана к России по части поставок вооружений из-за Израиля

NYT: Иран запросил у России современные ПВО С-400 для возможной войны с Израилем

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 в рамках подготовки к возможной войне с Израилем в ходе поездки секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Тегеран. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times.

«Два иранских чиновника, знакомых с [вопросами] военного планирования, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции, подтвердили, что Иран сделал запрос, и заявили, что Россия якобы начала поставлять передовые радары и оборудование ПВО», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Кроме того, чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что на этот раз иранская атака на Израиль может сопровождаться также ударами со стороны шиитского движения «Хезболла» и других иранских прокси.

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      Виктория Кондратьева
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