Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

Эксперт Вишневский: за сбор неправильных грибов грозит уголовное наказание

За сбор занесенных в Красную книгу грибов есть риск сесть в тюрьму. О наказании предупредил россиян член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что уголовное наказание предусмотрено за сбор одного вида грибов — рядовки мацутакэ. «По названию понятно, что гриб живет близко к Японии — это Дальний Восток. Этот гриб всегда был объектом браконьерского сбора», — пояснил Вишневский.

Помимо этого, по всей России есть еще около 200 краснокнижных грибов, за сбор которых грозит административная ответственность. Чтобы избежать наказания, специалист призвал грибников изучать Красную книгу каждого региона, поскольку иногда запреты распространяются даже на самые обычные виды — например, в Магаданской области нельзя собирать лисички, подчеркнул Вишневский.

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