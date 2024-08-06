Россиянка объяснила отказ от Турции ради Анапы

Российская туристка отказалась от Турции ради Анапы из-за отношения к отдыхающим

23-летняя российская туристка заявила, что никогда не променяет отдых в Анапе на путешествие в Турцию. Ее рассказ опубликован на портале Пруфы.рф.

По мнению путешественницы, на российском курорте отношение к отдыхающим лучше, чем заграницей, а цены дешевле. «Наше море самое лучшее, чистое и любимое. Не понимаю, смысл ехать в Турцию или Болгарию, когда там то же самое Черное море», — рассказала она.

Россиянка также поделилась, что в Турции постоянно сталкивалась с навязчивыми предложениями познакомиться, в России же такого нет.

«Тут я личность и человек. Вообще, надо любить свои курорты! Мне не жалко отдать свои деньги лучшему региону в мире», — высказалась она об Анапе, отметив, что на курорте множество развлечений, чистая вода и можно встретить дельфинов.