Командир Жук: ВС России подбили под Купянском французские танки и БМП Bradley

Российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук, его слова приводит РИА Новости.

Тем временем командир с позывным Музыка сообщил, что Bradley подбили на подступах к населенному пункту, а вот такую технику, как танки, украинские военные чаще пытаются оттянуть от линии фронта.

«Они их не подпускают на близкое расстояние, стараются издалека работать. Технику они берегут сейчас усиленно, как и крупную артиллерию, так и танки», — отметил он.

Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием Новоселовки Первой в Донецкой народной республике (ДНР).