Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:20, 6 августа 2024Бывший СССР

Российские бойцы подбили французские танки под Купянском

Командир Жук: ВС России подбили под Купянском французские танки и БМП Bradley

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук, его слова приводит РИА Новости.

Тем временем командир с позывным Музыка сообщил, что Bradley подбили на подступах к населенному пункту, а вот такую технику, как танки, украинские военные чаще пытаются оттянуть от линии фронта.

«Они их не подпускают на близкое расстояние, стараются издалека работать. Технику они берегут сейчас усиленно, как и крупную артиллерию, так и танки», — отметил он.

Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием Новоселовки Первой в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки. Почему он похвалил первого президента СССР?

      Партнеру бывшей эскортницы подсказали способ познакомить с ней семью

      Муж Камалы Харрис изменил первой жене с няней

      После обрушения дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика

      Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках ВСУ

      Российские бойцы подбили французские танки под Купянском

      В российском регионе прорвало дамбу

      В Приморье задержали пытавшегося изнасиловать девушку мигранта

      В Венесуэле началось уголовное расследование против лидеров оппозиции

      Украина выпустила по региону России 26 беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше