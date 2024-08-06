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02:00, 6 августа 2024Россия

Белоусов поздравил российских военных со взятием нового населенного пункта в зоне СВО

Глава МО России Белоусов поздравил военных со взятием Новоселовки Первой в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Kremlin / Reuters

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка со взятием Новоселовки Первой в Донецкой народной республике (ДНР). О взятии нового населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО) написал Telegram-канал Минобороны РФ.

«С первых дней специальной военной операции полк успешно выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почетное наименование "гвардейский"», — говорится в сообщении.

Ранее российский танк, в экипаж которого входил наводчик-оператор сержант Владислав Поляков, остановил наступление колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что танк Полякова сорвал планы ВСУ несколько раз. Во время первого боя танкисты оказывали огневую поддержку группе мотострелков и уничтожили более десяти единиц военной техники ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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