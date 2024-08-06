Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 6 августа 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили скопление иностранных наемников ВСУ в Харькове

ТАСС: ВС России уничтожили в Харькове скопление иностранных наемников ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска артиллерийским снарядом уничтожили крупное скопление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в пункте временной дислокации (ПВД) Харькове. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наемники», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Сколько бойцов ВСУ было уничтожено, не уточняется.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске в Донецкой народной республике с помощью расчета ракетного комплекса «Искандер-М».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об отступлении попытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в интернете

      Стала известна дата премьеры новой версии «Мастера и Маргариты»

      В российском лесу впервые нашли необычные грибы

      Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

      В московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом

      Назван способ помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива

      Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

      СПБ Биржа запустит утренние торги российскими акциями

      Хезболла пообещала ответить Израилю за удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше