Российские войска уничтожили скопление иностранных наемников ВСУ в Харькове

ТАСС: ВС России уничтожили в Харькове скопление иностранных наемников ВСУ

Российские войска артиллерийским снарядом уничтожили крупное скопление солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в пункте временной дислокации (ПВД) Харькове. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наемники», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Сколько бойцов ВСУ было уничтожено, не уточняется.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске в Донецкой народной республике с помощью расчета ракетного комплекса «Искандер-М».