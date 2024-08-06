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16:05, 6 августа 2024Россия

Стала известна причина отмены военно-морского парада в Кронштадте

«Фонтанка»: парад в Кронштадте отменили из-за данных о готовящейся атаке

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге прошел в усеченной версии, а часть в Кронштадте была отменена в связи с данными о готовящейся атаке с воздуха. Об этом сообщает «Фонтанка».

По их данным, менее чем за две недели до дня Военно-морского флота (ВМФ) корабли-участники кронштадтской части вернулись в расположение Северного флота.

Это решение якобы было принято на основе доклада спецслужб, в котором предупреждалось о высокой вероятности атаки по кораблям, а также называлось направление, откуда могла прийти потенциальная угроза.

«Разведка доложила, что готовится провокация, к этим сведениям отнеслись серьезно и решили не рисковать», — приводит издание слова источника, близкого к министерству обороны России.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что спецслужбы Украины планировали покушение на президента России Владимира Путина и главу Министерства обороны РФ Андрея Белоусова на параде в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 28 июля.

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      Никита Абрамов
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