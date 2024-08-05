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00:52, 6 августа 2024Мир

Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев

Замглавы МИД Рябков: спецслужбы Украины готовили покушение на Путина и Белоусова

Фото: Sergei Guneev / Reuters

Спецслужбы Украины планировали покушение на президента России Владимира Путина и главу Министерства обороны РФ Андрея Белоусова на параде на День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 28 июля. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

Он рассказал, что за несколько дней до парада Белоусов связался с шефом Пентагона Ллойдом Остином и провел с ним телефонный разговор, в ходе которого призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих намерений.

Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка

Сергей Рябковзаместитель министра иностранных дел России

Как утверждает российский дипломат, глава Минобороны США был «крайне удивлен» полученной от Белоусова информацией, однако воспринял ее серьезно.

Пентагон предотвратил тайную операцию Украины в России

Министр обороны России позвонил Остину 12 июля и сообщил о готовящейся Киевом операции против РФ.

По словам двух официальных лиц США и еще одного чиновника, проинформированного о звонке, Москва нашла следы готовящейся Украиной тайной операции, которая могла быть одобрена Вашингтоном.

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«Что бы ни рассказал господин Белоусов, по словам всех трех официальных лиц, это было воспринято достаточно серьезно, чтобы американцы связались с украинцами и сказали: если вы думаете сделать что-то подобное, не делайте», — утверждается в материале газеты The New York Times.

В МИД России указали на роль США в подготовке покушения на Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности США к подготовке Киевом покушения на президента России. Таким образом она прокомментировала слова руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что Киев готовил атаки на Путина. При этом Буданов признался, что все попытки покушений были неудачными.

Это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Захарова также уличила Великобританию в содействии украинской операции. «Нет сомнений, что покушение на Путина, о котором говорил Буданов, планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева», — отметила она.

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      Маргарита Пименова
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