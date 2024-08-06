Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:16, 6 августа 2024Культура

Стало известно о съемках фильма по культовой компьютерной игре

Начаты съемки экранизации компьютерной игры «Дожить до рассвета»

Кадр: Supermassive Games

Стартовали съемки фильма по известной хоррор-игре Until Dawn («Дожить до рассвета»). Об этом в своем аккаунте в X (бывший Twitter) сообщил руководитель PlayStation Production Асад Кизильбаш.

К публикации он приложил фотографию хлопушки, которая используется на съемках.

Известно, что режиссером картины выступает Дэвид Сандберг, автор успешного кинокомикса «Шазам!» от компании DC, а сценарий написал Гари Доберман, автор новой экранизации Стивена Кинга «Оно». В главной роли в киноадаптации сыграл Петер Стормаре, который участвовал и в процессе захвата движений лиц для самой компьютерной игры. Впрочем, многие фанаты игры разочарованы тем, что в фильме не появится актер Рами Малек, который был главной звездой игровой версии Until Dawn.

Ранее вышел сериал-экранизация другой хитовой компьютерной игры Last of Us, который был признан критиками и геймерами.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      В России высказались об отмене системы «все включено» в Турции

      Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

      Стало известно о сложностях при эвакуации Федора Конюхова со льдины у Северного полюса

      Россиянам назвали несколько полезных для укрепления спины видов спорта

      Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы

      Экс-ведущий культового телешоу рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП

      На Западе заявили об обрушении российскими войсками обороны ВСУ в Торецке

      Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей

      Обвиняемому в коррупции офицеру Минобороны России отказали в отправке на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше