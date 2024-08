Стало известно о съемках фильма по культовой компьютерной игре

Начаты съемки экранизации компьютерной игры «Дожить до рассвета»

Стартовали съемки фильма по известной хоррор-игре Until Dawn («Дожить до рассвета»). Об этом в своем аккаунте в X (бывший Twitter) сообщил руководитель PlayStation Production Асад Кизильбаш.

К публикации он приложил фотографию хлопушки, которая используется на съемках.

Известно, что режиссером картины выступает Дэвид Сандберг, автор успешного кинокомикса «Шазам!» от компании DC, а сценарий написал Гари Доберман, автор новой экранизации Стивена Кинга «Оно». В главной роли в киноадаптации сыграл Петер Стормаре, который участвовал и в процессе захвата движений лиц для самой компьютерной игры. Впрочем, многие фанаты игры разочарованы тем, что в фильме не появится актер Рами Малек, который был главной звездой игровой версии Until Dawn.

Ранее вышел сериал-экранизация другой хитовой компьютерной игры Last of Us, который был признан критиками и геймерами.