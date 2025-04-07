Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:14, 7 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ на территории Курской области

РИА Новости: ВСУ потеряли в Курской области 1,5 тысячи единиц техники НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север».

По словам собеседника агентства, часть подбитых машин была эвакуирована для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в Курской области потеряли порядка 70 тысяч человек и более миллиона в целом с начала специальной военной операции.

Несколькими днями ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины. Операция по освобождению приграничья началась 8 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты потери ВСУ на территории Курской области

    Полиция нашла останки пропавшей в 1983 году женщины благодаря подкасту

    В России предложили ввести уполномоченного по правам животных

    Трамп назвал условие для заключения сделки с Китаем

    В Минтруде назвали сферы с риском снижения числа работников

    Москвичей предупредили об усилении снегопада в городе

    В США объяснили введение пошлин против «островов пингвинов»

    Стоимость нефти Brent опустилась

    Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине

    Пушков прокомментировал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше