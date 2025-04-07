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06:58, 7 апреля 2025Силовые структуры

В ДНР назвали число сорванных за неделю атак БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сорвали более 200 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 216 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ночь с 4 на 5 апреля в ходе отражения массовой атаки БПЛА было поражено 28 дронов. Взрывотехники обезвредили беспилотники, после чего ликвидировали их в безопасном месте. Пострадавших и разрушений удалось избежать, подчеркнули в УФСБ.

Ранее сообщалось, что несколько БПЛА были сбиты в Воронежской области. В результате пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

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