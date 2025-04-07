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07:02, 7 апреля 2025Ценности

Стала известна причина массового отказа женщин от откровенного нижнего белья

Мария Винар

Фото: Unsplash

Представители брендов Nala и Chouchou Intimates раскрыли причину массового отказа женщин от откровенного нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания News.com.au.

По мнению производителей, в настоящее время женщины ценят комфорт и при выборе нижнего белья обращают внимание на его качество. «Женщины хотят чувствовать себя комфортно. Мы никогда не наденем кружевное белье в офис или, когда нам нужно присмотреть за детьми. Мы хотим что-то поддерживающее, дышащее и в то же время заставляющее нас чувствовать себя хорошо», — объяснила основательница марки Nala Хлоя де Винтер и отметила, что бюстгальтеры без косточек будут доминировать на рынке нижнего белья.

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В то же время ее коллега, владелица бренда Chouchou Intimates Тина Грассо уточнила, что такой предмет гардероба давно стал для женщин способом самовыражения. «Нижнее белье не должно быть средством произвести впечатление на кого-то другого. Женщины отходят от чрезмерно структурированных моделей и, честно говоря, мы вообще не учитываем мнения мужчин в процессе проектирования наших моделей», — объяснила она.

По ее словам, женщины ценят универсальность и хотят носить красивое нижнее белье не только в спальне. «Женщины хотят вещи, которые не будут просто лежать в ящике!» — заключила собеседница издания.

В марте сообщалось, что стилист Александр Рогов назвал нижнее белье вместо одежды трендом 2025 года.

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