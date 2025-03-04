Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:21, 4 марта 2025Ценности

Нижнее белье вместо одежды стало трендом

Стилист Александр Рогов назвал нижнее белье вместо одежды трендом 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: IMAGO / CraSH / imageSPACE / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов назвал нижнее белье вместо одежды трендом 2025 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Так, модный эксперт рассказал, что популярными стали шелковые полупрозрачные юбки с кружевом, которые ранее носили исключительно как нижнее белье или подъюбник. «Модная заметка. Знакомьтесь — slip skirt, это новая любимая юбка модниц!» — написал Рогов.

Материалы по теме:
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022
Дочь корейского Сталина. Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Дочь корейского Сталина.Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
28 ноября 2021
«Все склоняются перед ним» Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
«Все склоняются перед ним»Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
11 декабря 2021

При этом специалист уточнил, что данное изделие можно носить наступившей весной с лоферами, высокими чопперами или казаками и байкерскими куртками. Кроме того, летом стилист посоветовал сочетать шелковые юбки с гранжевыми фанатскими футболками.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Журналисты обратили внимание на видео в TikTok, в котором инфлюэнсерша показала полки в европейском магазине с товарами с принтом в виде усов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил первые шаги для урегулирования конфликта на Украине

      Канада нанесла США ответный торговый удар

      Европу уличили в невыполнении обязательств по поставкам военной помощи на Украину

      В Грузии действия Киева оценили фразой «перешли все границы несерьезности»

      В России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту»

      Ездившего с привязанными к машине собаками россиянина наказали принудительными работами

      Ольга Серябкина снялась топлес

      Вице-президент США назвал условие возобновления помощи Украине

      Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова

      Путин согласился быть посредником на переговорах США и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше