Нижнее белье вместо одежды стало трендом

Стилист Александр Рогов назвал нижнее белье вместо одежды трендом 2025 года

Стилист Александр Рогов назвал нижнее белье вместо одежды трендом 2025 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Так, модный эксперт рассказал, что популярными стали шелковые полупрозрачные юбки с кружевом, которые ранее носили исключительно как нижнее белье или подъюбник. «Модная заметка. Знакомьтесь — slip skirt, это новая любимая юбка модниц!» — написал Рогов.

При этом специалист уточнил, что данное изделие можно носить наступившей весной с лоферами, высокими чопперами или казаками и байкерскими куртками. Кроме того, летом стилист посоветовал сочетать шелковые юбки с гранжевыми фанатскими футболками.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Журналисты обратили внимание на видео в TikTok, в котором инфлюэнсерша показала полки в европейском магазине с товарами с принтом в виде усов.