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06:40, 7 апреля 2025Мир

Премьер Японии захотел посетить США после введения пошлин

Премьер Японии Исиба заявил, что хотел бы поскорее посетить с визитом США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что хотел бы поскорее посетить с визитом Соединенные Штаты для того, чтобы решить проблему введения пошлин в отношении японских товаров. Об этом пишет РИА Новости.

«В этих переговорах если будет нужно, а точнее как можно скорее я хотел бы посетить с визитом США. Но тут недостаточно сказать "пожалуйста, просим вас"», — отметил он.

По словам политика, в этом случае нужно «в четкой форме пакетом отвезти предложения, что и как мы хотим сделать». Также Исиба вновь назвал сложившуюся вокруг введения пошлин ситуацию национальным кризисом.

Это нежелательная ситуация, она вызывает крайнее сожаление. Исиба также высказался за то, чтобы пошлины в отношении Японии были снижены.

Ранее СМИ писали, что что Евросоюз готовится принять экстренные меры, поскольку из-за повышенных пошлин США его может накрыть волной дешевых товаров из Азии. Брюсселю придется принять защитные меры.

В Белом доме ранее рассказали, что десятки государств обратились к Штатам с просьбой начать переговоры по урегулированию пошлин, которые инициировал Дональд Трамп. 2 апреля глава США заявил, что вводит пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составил 10 процентов, однако для некоторых стран их размер превышает 50 процентов

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