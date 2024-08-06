Уничтожение российскими военными немецкой техники ВСУ под Харьковом попало на видео

Российские военные уничтожили под Харьковом немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры поражения западной техники показало Министерство обороны России в Telegram.
Как сообщили в Минобороны России, САУ была выявлена в ходе разведки в районе Новоплатоновки Харьковской области. Немецкая артиллерийская установка пыталась вести огонь по позициям армии России.
«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса "Ланцет", немецкая самоходка была полностью уничтожена», — рассказали в оборонном ведомстве подробности уничтожения техники.
5 августа стало известно об ударе по аэродрому для истребителей F-16 ВСУ. Он располагался в Николаевской области Украины.