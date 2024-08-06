В США заявили о риске ядерной войны с Россией и Китаем

RS: наращивание США вооружений только повысит вероятность ядерной войны

Политика наращивания ядерных вооружений США с целью достичь паритета с Россией и Китаем не предотвратит ядерную войну, а только повысит ее вероятность. Об этом в статье для Responsible Statecraft (RS) заявил аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг.

Он прокомментировал доклад консервативного аналитического центра Heritage Foundation, в котором будущему американскому президенту предлагается нарастить ядерный потенциал страны на фоне успехов РФ и КНР. Хартунг отметил, что вместо новой гонки вооружений Вашингтону необходимо искать дипломатические пути уменьшения напряжения в отношениях с Москвой и Пекином.

«Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад, и тем не менее, они упорно утверждают, что их план ориентирован на будущее», — сообщил эксперт.

Ранее основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон предупредил, что затягивание конфликта на Украине истощит ресурсы США и повысит риски начала ядерной войны. Он подчеркнул, что Вашингтону сейчас следовало бы отдать предпочтение урегулированию путем переговоров.