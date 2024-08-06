Альфа-Банк рассказал о запуске собственной службы доставки терминалов

Альфа-Банк запустил собственную службу доставки и установки POS-терминалов

Альфа-Банк запустил собственную службу доставки и установки POS-терминалов.

«Мы глубоко убеждены, что клиентоцентричность – это не просто слово, а главная движущая сила развития любого бизнеса. Мы постоянно собираем и анализируем обратную связь от клиентов. Нам важно находить новые пути и решения, чтобы сотрудничество с Альфа-Банком было максимально выгодным и удобным. Подобный сервис, именно внутри Банка, где объединен сразу продукт, доставка и поддержка – действительно востребован на рынке. Это быстро, удобно, а главное – безопасно для клиента. Никаких сторонних подрядчиков, курьерской доставки, все данные надежно защищены», – отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Все оборудование и документы можно получить одновременно. Услуги оказывает сотрудник банка, а не подрядной организации. Специалист подключит, настроит и ответит на вопросы, если нужно, то также откроет кредит, расчетный счет, привезет банковские карты и платежные стикеры.

Поддержка работает круглосуточно. Внести изменения в настройки терминала, провести диагностику оборудования или получить консультацию по техническим вопросам можно дистанционно, обратившись в контакт-центр.

