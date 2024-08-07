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02:25, 7 августа 2024Мир

«Еще одна веская причина». ХАМАС избрало нового главу политбюро. МИД Израиля призвал скорее его устранить

Глава МИД Израиля Кац призвал устранить нового главу ХАМАС Синвара
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Яхья ас-Синвар

Яхья ас-Синвар. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское движение ХАМАС избрало новым главой своего политбюро Яхью ас-Синвара вместо убитого Исмаила Хании.

Ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.

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31 июля 2024

В Израиле призвали скорее устранить ас-Синвара

Комментируя избрание ас-Синвара, глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» его.

Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании — еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли

Исраэль Кацглава МИД Израиля
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Ранее внутри ХАМАС спрогнозировали борьбу

Журнал The Economist ранее писал, что убийство главы Хании в краткосрочной перспективе усилит власть Яхьи ас-Синвара.

Как отмечается в материале, более прагматичные представители ХАМАС считают, что своим решением атаковать Израиль 7 октября 2023 года ас-Синвар «зря потратил два десятилетия государственного строительства». Они хотят воссоздать ХАМАС как политическое движение и подразделение организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической), «а не оставаться бандой джихадистских партизан».

В любом случае смерть Хании, скорее всего, спровоцирует борьбу внутри ХАМАС, которая может определить его будущее — и будущее самой Палестины

The Economist
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Командиры давят на Синвара по вопросу мира с Израилем

В июле телеканал CNN, сообщал, что Синвар находится под растущим давлением со стороны своих военных командиров, требующих принять соглашение о прекращении огня и заключить мир с Израилем. Об этом на закрытой конференции заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

По его словам, Синвар «не обеспокоен своей смертностью», но сталкивается с давлением из-за того, что его обвиняют в чудовищных страданиях в секторе Газа. По мнению американской разведки, Синвар скрывается в туннелях под своим родным городом Хан-Юнис в Газе и является ключевым лицом, принимающим решения для ХАМАС относительно сделки.

Бернс заявил, что правительство Израиля и ХАМАС должны воспользоваться этим моментом и достичь прекращения огня.

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Израиль готовится к удару

Тем временем Израиль разрабатывает планы на случай «различных сценариев», которые могут возникнуть на фоне подготовки Ирана к ответным мерам за атаку на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

По словам главы израильского МИД Исраэля Каца, Иран через Венгрию предупредил Израиль о своем намерении атаковать.

При этом, по словам иранских источников, президент России Владимир Путин попросил иранского аятоллу Али Хаменеи о сдержанных действиях в адрес Израиля и воздержании от атак на мирных жителей Израиля.

После гибели Исмаила Хании в ночь на 31 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание.

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      Марина Совина
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