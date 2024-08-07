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08:30, 7 августа 2024Забота о себе

Избраннице хвастающегося перед друзьями секс-подробностями мужчины дали жесткий совет

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Девушка обратилась за помощью к эксперту по отношениям Джейн О'Горман с просьбой подсказать способ справиться с парнем, хвастающимся перед друзьями подробностями их сексуальной жизни. Совет специалистки опубликовало издание Daily Star.

По словам девушки, они с парнем часто экспериментируют в постели и могут заниматься сексом по пять раз за ночь, однако ей не нравится, что он рассказывает об этом своим друзьям. Друзей детства молодой человек видит раз в неделю и регулярно сообщает им о своих секс-подвигах. «Я в ужасе от того, что его друзья обсуждают меня со своими семьями. Особенно девушка его друга, которая никогда не была дружелюбна ко мне и, как мне рассказывают, называет меня секс-маньячкой и озабоченной», — написала автор письма. Она также добавила, что несколько раз просила парня перестать распространяться об их личной жизни, но тот утверждает, что она должна гордиться собой и своим темпераментом.

В ответ О'Горман назвала парня девушки незрелым и жестоким. «Вы совершенно ясно дали понять, что вам не нравится, когда он говорит о вашей сексуальной жизни. Вы считаете это унизительным и совершенно неправильным. Очевидно, он очень доволен тем, что ему удалось найти такую замечательную партнершу, но должны быть вещи, которые не предназначены для общественного обсуждения», — рассуждает она.

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Специалистка предложила в последний раз попросить молодого человека не обсуждать личную жизнь на публике и пригрозить ему разрывом, если он нарушит договоренность.

Ранее к О'Горман обратился мужчина с просьбой подсказать ему способ познакомить семью со своей избранницей — бывшей эскортницей, не скрывающей свое прошлое. В ответ специалистка отметила, что девушка не причиняла никому вреда, не совершила ничего противозаконного и вполне может не стыдиться себя.

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      Александра Лисица
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