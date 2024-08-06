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07:32, 6 августа 2024Забота о себе

Партнеру бывшей эскортницы подсказали способ познакомить с ней семью

Фото: Voller Ernst / imageBROKER.com / Siegfried Steinac / Globallookpress.com

Молодой мужчина обратился за помощью к эксперту по отношениям Джейн О'Горман с просьбой подсказать ему способ познакомить семью со своей избранницей — бывшей эскортницей, не скрывающей свое прошлое. Совет специалистки опубликовало издание Daily Star.

По словам мужчины, в юности его избранница не только раздевалась в ночных клубах, но и организовывала частные вечеринки, на которых предлагала индивидуальные секс-услуги за большую цену. «Сегодня она ни о чем не сожалеет и ни капельки не смущается. По ее мнению, секс — такой же бизнес, как и любой другой: нужно быть профессионалом, организованным и готовым платить налоги», — рассказал он. Сейчас девушка зарабатывает тем, что шьет и продает авторскую одежду, однако продолжает открыто рассказывать о своей былой профессии и гордиться ей.

Друзья и родители мужчины не знакомы с его избранницей, потому что он не знает, как представить ее близким «Мама и папа однажды на неделю запретили моей 15-летней сестре выходить из дома, потому что она посмела купить короткую юбку, и назвали ее шлюхой», — привел пример из жизни своих родителей он.

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В ответ О'Горман отметила, что девушка не причиняла никому вреда, не совершила ничего противозаконного и вполне может не стыдиться себя. «Теперь она поменяла карьеру, пошла по другому пути и решила, что именно вы отправитесь с ней в следующий этап жизни. Вы любите проводить с ней время, но вряд ли она порадуется, что вы скрываете ее от людей, с которыми выросли. Имейте смелость отстаивать свои убеждения и представьте ее родным», — посоветовала специалистка.

По словам эксперта, если сама женщина не хочет переписывать свою историю, этим не должен заниматься и ее партнер. «Возможно, близкие полюбят ее и будут поражены ее предприимчивостью и энергичностью. Если они этого не сделают, то что ж. Ни с кем не ссорьтесь и помните, что жизнь коротка», — заключила она.

Ранее 52-летняя британка Элизабет Хил рассказала, что прожила с мужем 25 лет, после чего он бросил ее ради более молодой женщины. После развода женщина похудела и радикально изменила жизнь: она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и за 14 лет сходила на свидания со 150 партнерами.

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      Александра Лисица
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