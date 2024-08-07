Лебедев сообщил об ударе в районе аэродрома в Хмельницкой области

Лебедев: ВС России ударили в район аэродрома в Хмельницкой области

Вооруженные силы России нанесли удар в район аэродрома в Хмельницкой области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Первый раз в 3.30, удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке», — сообщил Лебедев. По его словам, Украина пытается восстановить аэродром для использования истребителей F-16.

Он добавил, что после это удар был нанесен в район бывшей военной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая используется для хранения техники и артиллерии.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по базе в Киевской области, в момент взрыва там могли находиться до тысячи украинских бойцов. Он утверждает, что на базе комплектовали и тренировали большое подразделение, которое, как указывают косвенные признаки, состояло из более тысячи бойцов.