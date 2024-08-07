Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения польской самоходки Krab в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab в Курской области. Видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

«САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции», — говорится в сообщении.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек. Также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.