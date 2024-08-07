Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики Шейнбаум 1 октября

Президенту России Путину направлено приглашение на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольства двух стран.

«Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили в мексиканском диппредставительстве.

Российское посольство в Мексике подтвердило изданию, что приглашение на церемонию поступило.