Путину доложили о ситуации с атаками ВСУ на Курскую область

Врио губернатора Смирнов: Путин пообещал оказать помощь Курской области

Президент России Владимир Путин пообещал оказать всю необходимую помощь Курской области, которая более суток находится под ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Глава региона отчитался, что доложил Путину об обстановке в Курской области. Президент, по словам Смирнова, держит ситуацию на личном контроле.

Обстановка в приграничном регионе России контролируемая, заверил губернатор. За ночь в Курской области, согласно его информации, развернули 2,5 тысячи дополнительных мест. Там уже размещены 302 человека, среди которых более 120 детей.

6 августа стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. В министерстве отчитались о нанесенном поражении диверсантам. Ночью боестолкновения продоложались, армия России проводит операцию по уничтожению формирований ВСУ.

По последним данным Минздрава, более чем за сутки в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых госпитализировали. Одного человека врачи спасти не смогли. Из обстреливаемых территорий приграничного региона уже начали вывозить жителей.