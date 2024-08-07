Рогов рассказал о переброске националистического батальона ВСУ «Медведи SS» под Харьков

Рогов: ВСУ перебросили к границе в Харьковскую область батальон Медведи SS

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебросило на границу с Белгородской областью под Харьков подразделения националистических батальонов, включая «Медведи SS». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Противник перебросил с Херсонского направления (...) подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты "Медведи SS"», — рассказал Рогов.

По его словам, они были переброшены под Харьков к границе с Белгородской областью России.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, как украинские военные подорвались на собственном минном поле под Купянском в Харьковской области.