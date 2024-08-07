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07:57, 7 августа 2024Бывший СССР

Украинские военные подорвались на собственных минах

Марочко: украинские военные подорвались на собственном минном поле под Купянском

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Украинские военные подорвались на собственном минном поле под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе контратакующих действий в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков, усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, в результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли один БТР и около четверти личного состава.

Ранее расчеты новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Юг» уничтожили долговременные огневые точки украинской армии на донецком направлении.

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      Евгений Силаев
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