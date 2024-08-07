Марочко: украинские военные подорвались на собственном минном поле под Купянском

Украинские военные подорвались на собственном минном поле под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе контратакующих действий в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков, усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, в результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли один БТР и около четверти личного состава.

Ранее расчеты новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Юг» уничтожили долговременные огневые точки украинской армии на донецком направлении.

