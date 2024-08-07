Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ новым беспилотником «Молния»

Расчеты новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Юг» уничтожили долговременные огневые точки украинской армии на донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России, пишет ТАСС.

Отмечается, что российские беспилотники также уничтожили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что конструкция «Молнии» разработана таким образом, что взлет возможен только с боевой частью. По данным министерства, для правильной развесовки требуется снаряд массой около трех килограммов.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что специальная военная операция (СВО) закончится в 2024 году победой России. Он отметил, что ответ на этот вопрос — однозначный.