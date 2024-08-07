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09:23, 7 августа 2024Силовые структуры

Россиянин устроил пожар с двумя жертвами и отделался принудительными работами

Жителю Магадана дали год принудительных работ за пожар в его доме с 2 погибшими

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении жителя Магадана, который неосторожно запустил пиротехнику в доме и устроил пожар с двумя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Магаданской области.

По данным суда, все произошло 17 января. В ходе употребления алкоголя со своим знакомым и сожительницей осужденный решил выстрелить пиротехническим сигналом охотника на придомовой территории. Однако во время «зарядки» пусковое устройство случайно сработало в помещении кухни, начался пожар. Находившиеся в состоянии опьянения гости не смогли выбраться из горящего дома — они не выжили.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») УК РФ и приговорили к одному году принудительных работ с удержанием части заработной платы и отбыванием в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. С него также взыскали сумму компенсации морального вреда в пользу родственников потерпевших.

Ранее гражданин США и России, причастный к финансированию экстремистской деятельности, отделался штрафом в размере 400 тысяч рублей по решению Заводского районного суда Орла.

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      Олеся Мицкевич
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