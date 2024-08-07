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11:29, 7 августа 2024Россия

Россиянка бросила задыхающихся двойняшек после родов и скрылась

В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденных двойняшек, им было трудно дышать

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденных двойняшек, которым было трудно дышать, и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба областного перинатального центра.

Реанимобиль ехал за найденными детьми почти три часа. Несмотря на долгий путь, обеих девочек удалось спасти. Известно, что они родились 12 мая.

За время нахождения в стационаре оба младенца научились дышать и глотать без помощи посторонних. О судьбе их матери ничего не известно.

Ранее в Москве новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки. По данным столичной прокуратуры, младенца оставила в подъезде мать. Ее личность установили.

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      Алан Босиков
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