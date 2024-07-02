Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки в Москве

В Москве в подъезде многоэтажки на улице Чусовская нашли новорожденную девочку. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.
Как рассказали в ведомстве, младенца обнаружили на седьмом этаже. По предварительным данным, мать ребенка зашла в подъезд с домофоном за одним из жильцов. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.
В прокуратуре добавили, что личность женщины установлена. Младенца доставили в медучреждение. Здоровью девочки ничто не угрожает. Ведомство взяло на контроль судьбу ребенка.
Ранее новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте Москвы. Младенец лежал на полу четвертого этажа одного из подъездов. Предварительно, ребенка также бросила мать.