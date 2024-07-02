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11:35, 2 июля 2024Россия

Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки в Москве

В Москве в подъезде многоэтажки нашли новорожденную девочку

В Москве в подъезде многоэтажки на улице Чусовская нашли новорожденную девочку. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, младенца обнаружили на седьмом этаже. По предварительным данным, мать ребенка зашла в подъезд с домофоном за одним из жильцов. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.

В прокуратуре добавили, что личность женщины установлена. Младенца доставили в медучреждение. Здоровью девочки ничто не угрожает. Ведомство взяло на контроль судьбу ребенка.

Ранее новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте Москвы. Младенец лежал на полу четвертого этажа одного из подъездов. Предварительно, ребенка также бросила мать.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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