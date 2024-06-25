В Москве нашли новорожденного ребенка в подъезде жилого дома

В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы нашли новорожденного ребенка. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
По информации надзорного ведомства, ребенка обнаружили в доме на Рязанском проспекте. Он лежал на полу четвертого этажа дома. Младенца сразу же госпитализировали — других данных о ситуации не приводится.
«По предварительным данным, в подъезде малыша оставила женщина, являющаяся его матерью. Ее личность устанавливается», — говорится в сообщении прокуратуры.
Там также добавили, что ведомство после случившегося начало проверку. Прокуратура проконтролирует дальнейшую судьбу ребенка.
Ранее младенца в конверте для новорожденных нашли в подъезде жилого дома на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Лежащего на полу возле мусоропровода ребенка нашел 31-летний судебный пристав, проживающий в этом подъезде. Он объяснил, что плач младенца не прекращался на протяжении нескольких часов.