В Москве нашли новорожденного ребенка в подъезде жилого дома

Прокуратура: на юго-востоке Москвы нашли новорожденного ребенка в подъезде

В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы нашли новорожденного ребенка. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, ребенка обнаружили в доме на Рязанском проспекте. Он лежал на полу четвертого этажа дома. Младенца сразу же госпитализировали — других данных о ситуации не приводится.

«По предварительным данным, в подъезде малыша оставила женщина, являющаяся его матерью. Ее личность устанавливается», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также добавили, что ведомство после случившегося начало проверку. Прокуратура проконтролирует дальнейшую судьбу ребенка.

Ранее младенца в конверте для новорожденных нашли в подъезде жилого дома на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Лежащего на полу возле мусоропровода ребенка нашел 31-летний судебный пристав, проживающий в этом подъезде. Он объяснил, что плач младенца не прекращался на протяжении нескольких часов.