Россиянка в день рождения позволила четырехтонному авто переехать себя и попала на видео

Жительница Якутска Троева позволила лимузину переехать себя и попала на видео

Жительница Якутска Лариса Троева в день рождения позволила лимузину переехать себя и попала на видео. Кадры публикует портал ЯСИА.

По сообщению издания, многократный лауреат «Книги рекордов России» решила расширить список своих достижений и показать, что ее пресс способен выдержать вес четырехтонного авто. На выложенных кадрах видно, что лимузин проезжает по Троевой по специальной колее, делая паузу между проездом переднего и заднего колес, чтобы россиянка могла собраться с силами.

«Я испытываю свою силу воли. Хочу показать силу человеческого организма, на что способен человек физически и морально, несмотря на возраст или пол», — прокомментировала новый рекорд Троева.

На счету якутянки есть и другие необычные рекорды. Так, в 2011 году она сдвинула теплоход «Виктор Рукавишников», привязав к нему волосы. Женщина сумела протащить 30-тонное судно на волосах на расстояние пяти метров.