Трех газовиков отправили под домашний арест из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле отправили под домашний арест двух слесарей «ГАЗЭКС» из-за взрыва

В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест двух слесарей службы внутридомового газового оборудования «ГАЗЭКС» из-за обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщина и мужчина будут под арестом в своих домах до 1 октября. Они проходят обвиняемыми по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следствие запрашивало для них заключение под стражу.

По версии следствия, обвиняемые входили в состав бригады, которая 24 июня осуществляла техническое обслуживание газопровода и газоиспользуемого оборудования в многоквартирном доме на Сибирской улице. Утром 1 августа в этом доме прогремел взрыв газа. Правоохранители выяснили, что взрыв случился из-за ненадлежащего технического обслуживания.

Ранее суд в Нижнем Тагиле отправил под домашний арест мастера «ГАЗЭКС».