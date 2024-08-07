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15:24, 7 августа 2024Силовые структуры

Газовика отправили под домашний арест из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест мастера «ГАЗЭКС» из-за взрыва

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест мастера службы внутридомового газового оборудования «ГАЗЭКС» из-за обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина будет дома под арестом до 1 октября. Он проходит обвиняемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следствие запрашивало для него заключение под стражу.

По версии следствия, обвиняемый входил в состав бригады, которая 24 июня осуществляла техническое обслуживание газопровода и газоиспользуемого оборудования в многоквартирном доме на Сибирской улице.

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе семь детей. При этом еще 10 человек, пять из которых несовершеннолетние, спасти не удалось. Следователи выяснили, что взрыв случился из-за ненадлежащего технического обслуживания. После случившегося трем сотрудникам «ГАЗЭКС» предъявили обвинения.

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