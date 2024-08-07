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11:16, 7 августа 2024Силовые структуры

Трем газовикам предъявили обвинения из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

СК: трем газовикам предъявили обвинения из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Свердловской области предъявили обвинения трем сотрудникам газовой службы из-за обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мастер и два слесаря обвиняются по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Им грозит до 10 лет колонии. Кроме того, следователь ходатайствует об аресте задержанных.

По данным ведомства, из-за ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми оборудования в жилом доме произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением.

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе 7 детей. При этом еще 10 человек, 5 из которых несовершеннолетние, спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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