Раскрыта причина взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Взрыв в многоэтажке в Нижнем Тагиле случился из-за ненадлежащего техобслуживания

В Свердловской области следователи выяснили, что взрыв в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле случился из-за ненадлежащего технического обслуживания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В результате этого произошло скопление газовоздушной смеси, которое и спровоцировало взрыв и обрушение части дома. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.

Утром 1 августа в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе 7 детей. При этом еще 10 человек, 5 из которых несовершеннолетние, спасти не удалось. Трем сотрудникам газовой службы предъявили обвинения.